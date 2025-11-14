بازرلي لـ #جدل : في حال وصولي سأعمل على استدراج عروض لشركات التأمين والإدارة في صندوق التعاون والعرض الأفضل سنوقع عليه فعلى الصندوق أن يوضع في خدمة المحامين

