الكاتب والصحافي فؤاد خوري الحلو لـLBCI: الخرائط الفرنسية ليست بالدقّة المطلوبة لكنها الأفضل المتوفّرة ولترسيم الحدود بين لبنان وسوريا يجب الانطلاق منها

البساط للـLBCI: نريد من خلال مؤتمر بيروت 1 خلق سردية جديدة عن لبنان بأنه ليس فقط بلدًا يتسول ويجري محادثات مع مانحين وصناديق وIMF بل لديه قطاعه الخاص وهناك إستثمارات

السابق