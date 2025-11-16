الأخبار
اليونيفل: الجيش الاسرائيلي اطلق نيرانه على قوّاتنا اثناء دورية داخل لبنان ويُعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا للـ1701 ونناشد الجيش الإسرائيلي لوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدفنا

خبر عاجل
2025-11-16 | 06:08
اليونيفل: الجيش الاسرائيلي اطلق نيرانه على قوّاتنا اثناء دورية داخل لبنان ويُعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا للـ1701 ونناشد الجيش الإسرائيلي لوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدفنا
اليونيفل: الجيش الاسرائيلي اطلق نيرانه على قوّاتنا اثناء دورية داخل لبنان ويُعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا للـ1701 ونناشد الجيش الإسرائيلي لوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدفنا

معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
09:15

الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم أحياء عديدة في مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
09:13

الوكالة الوطنية: تحليق مسير فوق الزهراني والقرى المجاورة

LBCI
أخبار دولية
09:09

اليونان وأوكرانيا توقعان اتفاقًا لتوريد الغاز

LBCI
آخر الأخبار
08:55

انتهاء عملية الاقتراع في انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت

LBCI
خبر عاجل
09:57

معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى

LBCI
خبر عاجل
2025-11-15

برّي: البعض مستعجل عن غير حق ويريد مني أن أحل الأزمة المتصلة بقانون الانتخابات وأنا لم استلم المشروع بعد والانتخابات ستجري في موعدها ولا تأجيل ولا تمديد

LBCI
خبر عاجل
2025-11-15

برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة

LBCI
خبر عاجل
2025-11-15

الكاتب والصحافي فؤاد خوري الحلو لـLBCI: الخرائط الفرنسية ليست بالدقّة المطلوبة لكنها الأفضل المتوفّرة ولترسيم الحدود بين لبنان وسوريا يجب الانطلاق منها

LBCI
منوعات
2025-11-06

في مشهد مرعب... أفعى بطول 6 أمتار تلتف حول عنق دليل سياحي وتسحبه تحت الماء وهذا مصيره (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-01

بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"

LBCI
آخر الأخبار
09:15

الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم أحياء عديدة في مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
09:13

الوكالة الوطنية: تحليق مسير فوق الزهراني والقرى المجاورة

LBCI
أخبار دولية
07:18

نتنياهو: سننزع سلاح غزة… وحماس ستُجرَّد منه “بالطريقة السهلة أو الصعبة”

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:58

انطلاق انتخابات نقابة المحامين في بيروت…ماذا في جديدها؟

LBCI
أخبار لبنان
04:49

"حزب الله" أحيا ذكرى شهداء دبعال وعزالدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب كله

LBCI
أخبار لبنان
04:21

الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا

LBCI
أخبار لبنان
02:20

حسن خليل يلتقي عراقجي

LBCI
أخبار لبنان
14:12

باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر

LBCI
أخبار لبنان
11:05

عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
09:56

البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب

LBCI
أمن وقضاء
03:22

توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء

LBCI
خبر عاجل
09:57

معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى

LBCI
حال الطقس
03:35

مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد

LBCI
أمن وقضاء
03:16

وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:20

حسن خليل يلتقي عراقجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة

