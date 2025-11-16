اليونيفل: الجيش الاسرائيلي اطلق نيرانه على قوّاتنا اثناء دورية داخل لبنان ويُعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا للـ1701 ونناشد الجيش الإسرائيلي لوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدفنا

