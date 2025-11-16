الأخبار
2025-11-16 | 11:13
مشاهدات عالية
إقفال صناديق الاقتراع للدورة الثانية لانتخاب نقيب للمحامين
خبر عاجل
صناديق
الاقتراع
للدورة
الثانية
لانتخاب
للمحامين
التالي
اليونيفل: الجيش الاسرائيلي اطلق نيرانه على قوّاتنا اثناء دورية داخل لبنان ويُعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا للـ1701 ونناشد الجيش الإسرائيلي لوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدفنا
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
السابق
آخر الأخبار
أخبار لبنان
14:46
مخزومي: هذا الاستحقاق الديمقراطيّ يعكس إرادة الجسم النقابيّ
أخبار لبنان
14:46
مخزومي: هذا الاستحقاق الديمقراطيّ يعكس إرادة الجسم النقابيّ
0
منوعات
14:30
امرأة حامل تفقد حياتها بطريقة صادمة: خرجت للتنزه مع عائلتها ثم حلّت الكارثة!
منوعات
14:30
امرأة حامل تفقد حياتها بطريقة صادمة: خرجت للتنزه مع عائلتها ثم حلّت الكارثة!
0
آخر الأخبار
14:28
"الوكالة الوطنية للاعلام": الجيش الاسرائيليّ أطلق قنابل مضيئة فوق أجواء بلدة يارون الحدودية
آخر الأخبار
14:28
"الوكالة الوطنية للاعلام": الجيش الاسرائيليّ أطلق قنابل مضيئة فوق أجواء بلدة يارون الحدودية
0
أخبار لبنان
14:25
وزير الدفاع دخل المستشفى... مكتبه أوضح
أخبار لبنان
14:25
وزير الدفاع دخل المستشفى... مكتبه أوضح
0
خبر عاجل
13:19
تابعوا حلقة جديدة من برنامج Shark Tank الساعة ٨:٣٠ عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:19
تابعوا حلقة جديدة من برنامج Shark Tank الساعة ٨:٣٠ عبر شاشة الـLBCI
0
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
0
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
0
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
0
أخبار دولية
07:18
نتنياهو: سننزع سلاح غزة… وحماس ستُجرَّد منه “بالطريقة السهلة أو الصعبة”
أخبار دولية
07:18
نتنياهو: سننزع سلاح غزة… وحماس ستُجرَّد منه “بالطريقة السهلة أو الصعبة”
0
أخبار لبنان
2025-11-03
بيان لوزارتي الداخلية والخارجية بشأن تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات: تسجيل 33،390 طلبا والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني
أخبار لبنان
2025-11-03
بيان لوزارتي الداخلية والخارجية بشأن تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات: تسجيل 33،390 طلبا والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني
0
أخبار لبنان
14:25
وزير الدفاع دخل المستشفى... مكتبه أوضح
أخبار لبنان
14:25
وزير الدفاع دخل المستشفى... مكتبه أوضح
0
منوعات
2025-11-12
عانت من الصداع وتجاهلت الألم... ما حصل مع هذه الشابة العشرينية كان صادمًا
منوعات
2025-11-12
عانت من الصداع وتجاهلت الألم... ما حصل مع هذه الشابة العشرينية كان صادمًا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:21
سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس
تقارير نشرة الاخبار
13:11
السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس
1
أخبار لبنان
09:49
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
أخبار لبنان
09:49
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
2
أمن وقضاء
03:22
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
أمن وقضاء
03:22
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
3
حال الطقس
03:35
مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
حال الطقس
03:35
مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
4
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
5
أمن وقضاء
03:16
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
أمن وقضاء
03:16
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
6
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
7
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
8
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
