معلومات للـLBCI: اللجنة الفنية السعودية المتخصصة بملف رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وصلت الى لبنان وتلتقي برئيس الحكومة في السراي اليوم

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان