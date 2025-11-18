ترامب: سوريا أحرزت تقدما هائلا وولي العهد السعودي طلب رفع العقوبات عن سوريا

اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات

