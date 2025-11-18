الأخبار
نتنياهو: ضربنا إيران ويدنا ما زالت جاهزة للمزيد ومصممون على استكمال الحرب في كل الجبهات وعلى تجريد حماس من السلاح
خبر عاجل
2025-11-18 | 13:49
خبر عاجل
2025-11-18 | 13:49
مشاهدات عالية
0
min
نتنياهو: ضربنا إيران ويدنا ما زالت جاهزة للمزيد ومصممون على استكمال الحرب في كل الجبهات وعلى تجريد حماس من السلاح
خبر عاجل
ضربنا
إيران
ويدنا
جاهزة
للمزيد
ومصممون
استكمال
الحرب
الجبهات
تجريد
السلاح
استهداف سيارة في بنت جبيل
اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات
آخر الأخبار
0
أخبار دولية
15:31
مسودة قرار من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة: إيران مطالبة بتقديم إجابات
أخبار دولية
15:31
مسودة قرار من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة: إيران مطالبة بتقديم إجابات
0
خبر عاجل
15:29
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة عشر شخصًا وإصابة عدد آخر من الأشخاص بجروح في حصيلة محدثة ثانية ولا تزال سيارات الاسعاف تنقل المزيد من الاصابات
خبر عاجل
15:29
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة عشر شخصًا وإصابة عدد آخر من الأشخاص بجروح في حصيلة محدثة ثانية ولا تزال سيارات الاسعاف تنقل المزيد من الاصابات
0
خبر عاجل
15:08
وزارة الصحة: في حصيلة محدثة استشهاد أحد عشر شخصًا وإصابة أربعة آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة
خبر عاجل
15:08
وزارة الصحة: في حصيلة محدثة استشهاد أحد عشر شخصًا وإصابة أربعة آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة
0
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
اخترنا لكم
0
خبر عاجل
15:29
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة عشر شخصًا وإصابة عدد آخر من الأشخاص بجروح في حصيلة محدثة ثانية ولا تزال سيارات الاسعاف تنقل المزيد من الاصابات
خبر عاجل
15:29
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة عشر شخصًا وإصابة عدد آخر من الأشخاص بجروح في حصيلة محدثة ثانية ولا تزال سيارات الاسعاف تنقل المزيد من الاصابات
0
خبر عاجل
15:08
وزارة الصحة: في حصيلة محدثة استشهاد أحد عشر شخصًا وإصابة أربعة آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة
خبر عاجل
15:08
وزارة الصحة: في حصيلة محدثة استشهاد أحد عشر شخصًا وإصابة أربعة آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة
0
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
0
خبر عاجل
14:56
معلومات أولية حسب مصدرين لبنانيّ وفلسطينيّ للـLBCI: سقوط عدد من الاصابات في استهداف اسرائيليّ لمخيم عين الحلوة قرب مسجد خالد بن الوليد والترجيحات الأولية تشير إلى استهداف لـ"حماس"
خبر عاجل
14:56
معلومات أولية حسب مصدرين لبنانيّ وفلسطينيّ للـLBCI: سقوط عدد من الاصابات في استهداف اسرائيليّ لمخيم عين الحلوة قرب مسجد خالد بن الوليد والترجيحات الأولية تشير إلى استهداف لـ"حماس"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-13
إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-13
إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة
0
أخبار لبنان
2025-11-17
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
أخبار لبنان
2025-11-17
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-13
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-13
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:11
"Beirut One" إفتتح أعماله تحت عنوان "بيروت تنهض من جديد"... هذه أجواء الجلسات
تقارير نشرة الاخبار
06:11
"Beirut One" إفتتح أعماله تحت عنوان "بيروت تنهض من جديد"... هذه أجواء الجلسات
بالفيديو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من الرياض مباشرة... مبادرة انسجام عالميّ ونافذة تُفتح على ملامح التقارب الإنسانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من الرياض مباشرة... مبادرة انسجام عالميّ ونافذة تُفتح على ملامح التقارب الإنسانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بيروت 1 يطلق مسار التحوّل الاقتصادي... من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بيروت 1 يطلق مسار التحوّل الاقتصادي... من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تريدون مستثمرين في لبنان؟ إليكم السبيل!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تريدون مستثمرين في لبنان؟ إليكم السبيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
زيارة تاريخية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض
تقارير نشرة الاخبار
13:17
زيارة تاريخية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
إلغاء مباحثات قائد الجيش في واشنطن... بداية توتر العلاقات الرسمية بين لبنان والولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
إلغاء مباحثات قائد الجيش في واشنطن... بداية توتر العلاقات الرسمية بين لبنان والولايات المتحدة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 18-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 18-11-2025
الأكثر قراءة
1
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
2
أخبار لبنان
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
00:16
اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات
خبر عاجل
00:16
اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات
4
أمن وقضاء
10:33
يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين
أمن وقضاء
10:33
يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين
5
خبر عاجل
13:06
الجيش: استشهاد عسكريَّين وإصابة ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك
خبر عاجل
13:06
الجيش: استشهاد عسكريَّين وإصابة ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك
6
خبر عاجل
05:19
جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!
خبر عاجل
05:19
جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!
7
أخبار لبنان
04:18
الأمن العام يحذّر من رسائل احتيال إلكتروني تستهدف حسابات المواطنين
أخبار لبنان
04:18
الأمن العام يحذّر من رسائل احتيال إلكتروني تستهدف حسابات المواطنين
8
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
