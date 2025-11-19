الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار
انذار جديد لسكان الجنوب...

خبر عاجل
2025-11-19 | 09:02
مشاهدات عالية
انذار جديد لسكان الجنوب...
انذار جديد لسكان الجنوب...

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان.

وقال أدرعي عبر موقع "إكس": "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

وأضاف: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن: طير فلسيه وعيناتا".

وتابع: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".

أخبار لبنان

خبر عاجل

لسكان

الجنوب...

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري وصودف مرور حافلة مدرسية خلف السيارة المستهدفة مما أدى الى اصابة عدد من الطلاب وسائقها بجروح
قيادة الجيش تنعى شهيديها
LBCI السابق

LBCI
أخبار لبنان
07:18

انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب

LBCI
خبر عاجل
2025-11-06

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في كفر دونين

LBCI
خبر عاجل
2025-11-06

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا زوطر الشرقية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-06

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

LBCI
خبر عاجل
10:37

رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": ليس كل المودعين سواسية فهناك اصحاب ودائع مشروعة واصحاب ودائع غير مشروعة ومن وديعته غير مشروعة وناتجة عن الفساد او تجارة المخدرات فهذا لا يجب فقط ان تشطب وديعته بل ان يدخل السجن ويحاسب

LBCI
خبر عاجل
10:35

رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": كنت أول من قلت شطبنا شطب الودائع والاقتراحات السابقة لرد الودائع بعشر سنوات واكثر غير مقبولة خصوصا لاصحاب الودائع الصغيرة والجميع سيحصل على ودائعه وفي فترات منطقية

LBCI
خبر عاجل
10:28

غارة اسرائيلية استهدفت بلدة طيرفلسيه في قضاء صور

LBCI
خبر عاجل
10:14

رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": لا تصلح اي من الخيارات الاخرى و"كل تشاطر لبناني" يقول إننا قادرين الخروج بلا صندوق النقد غير معقول والاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد هي التي نحن بحاجة اليها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-11

5 عادات نوم سيئة قد تُسرّع شيخوخة الدماغ لأشهر عدّة... هذا ما كشفه الباحثون!

LBCI
خبر عاجل
06:11

نواب المعارضة: إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يعني عملياً تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-16

وزير الخارجية المصري: مصر تكبدت خسائر بأكثر من 9 مليارات دولار بسبب التصعيد في اليمن

LBCI
أخبار لبنان
07:12

ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية

LBCI
أمن وقضاء
06:51

بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
06:27

في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين

LBCI
أخبار لبنان
06:02

مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...

LBCI
أخبار لبنان
05:47

جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين

LBCI
أخبار دولية
01:12

ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"

LBCI
أخبار لبنان
16:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...

LBCI
خبر عاجل
16:41

قيادة الجيش تنعى شهيديها

LBCI
أخبار لبنان
07:18

انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
15:37

بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

LBCI
أمن وقضاء
04:25

بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية

LBCI
فنّ
14:53

تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
02:41

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء

