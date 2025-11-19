رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": لا تصلح اي من الخيارات الاخرى و"كل تشاطر لبناني" يقول إننا قادرين الخروج بلا صندوق النقد غير معقول والاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد هي التي نحن بحاجة اليها

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك