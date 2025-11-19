رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": كنت أول من قلت شطبنا شطب الودائع والاقتراحات السابقة لرد الودائع بعشر سنوات واكثر غير مقبولة خصوصا لاصحاب الودائع الصغيرة والجميع سيحصل على ودائعه وفي فترات منطقية

