أحمر بالخط العريض
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الجيش: توقيف المواطن (ن.ز.) أحد أخطر المطلوبين بكمين على طريق الكنيسة - بعلبك
خبر عاجل
2025-11-20 | 09:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: توقيف المواطن (ن.ز.) أحد أخطر المطلوبين بكمين على طريق الكنيسة - بعلبك
خبر عاجل
توقيف
المواطن
(ن.ز.)
المطلوبين
بكمين
الكنيسة
بعلبك
التالي
رئيس الحكومة نواف سلام لـ "بلومبرغ": إسرائيل رفضت التفاوض والتسوية ولبنان مستعدّ للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل وسيطلب دعما أميركيا لفتح مسار تفاوضي معها
أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": نعمل على مشاريع كبرى لخدمة اللبنانيين وأرفض الكلام حول "الزفت الانتخابي" لأننا نقوم بعملنا بالوقت المناسب وقمنا بتأهيل الطرقات في قضاء بعبدا ونعمل على إعادة ربط لبنان بالعالم ووصل مرفأ بيروت بالبقاع
السابق
آخر الأخبار
0
أخبار دولية
14:42
البيت الأبيض: خطة السلام الأميركية "جيدة" لروسيا وأوكرانيا على السواء
أخبار دولية
14:42
البيت الأبيض: خطة السلام الأميركية "جيدة" لروسيا وأوكرانيا على السواء
0
فنّ
14:31
ميريل ستريب ومارتن شورت يشعلان مجددًا شائعات علاقتهما: فهل يعيشان قص حب جديدة؟
فنّ
14:31
ميريل ستريب ومارتن شورت يشعلان مجددًا شائعات علاقتهما: فهل يعيشان قص حب جديدة؟
0
أمن وقضاء
14:30
الجيش: جرح عسكري في انفجار جسم مشبوه في محيط مركز للجيش في وادي زبقين
أمن وقضاء
14:30
الجيش: جرح عسكري في انفجار جسم مشبوه في محيط مركز للجيش في وادي زبقين
0
منوعات
14:17
صادمة في بلد عربي... مراهقة تفارق الحياة على يد والدها بعد "تأديبها" في الشارع: لهذا السبب!
منوعات
14:17
صادمة في بلد عربي... مراهقة تفارق الحياة على يد والدها بعد "تأديبها" في الشارع: لهذا السبب!
اخترنا لكم
0
أخبار لبنان
12:02
وزارتا الداخلية والخارجية: عدد الطلبات المسجلة عبر المنصة للإستحقاق الإنتخابيّ تجاوز 137,000
أخبار لبنان
12:02
وزارتا الداخلية والخارجية: عدد الطلبات المسجلة عبر المنصة للإستحقاق الإنتخابيّ تجاوز 137,000
0
خبر عاجل
11:43
الرئيس السوريّ أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانيّ طارق متري للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
خبر عاجل
11:43
الرئيس السوريّ أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانيّ طارق متري للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
0
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
0
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار لبنان
2025-10-09
سلام بحث مع الحجار وعبود وزيدان الإستعدادات الشتوية ومعالجة تصريف مياه الأمطار
أخبار لبنان
2025-10-09
سلام بحث مع الحجار وعبود وزيدان الإستعدادات الشتوية ومعالجة تصريف مياه الأمطار
0
خبر عاجل
2025-09-08
غارات اسرائيلية تستهدف جرود السلسلة الغربية لجبال لبنان في اطراف الهرمل
خبر عاجل
2025-09-08
غارات اسرائيلية تستهدف جرود السلسلة الغربية لجبال لبنان في اطراف الهرمل
0
آخر الأخبار
2025-10-09
خليل الحية: أهالي قطاع غزة خاضوا حربًا لم يشهد لها العالم مثيلًا وتصدوا لطغيان إسرائيل وبطش جيشه ومجازره
آخر الأخبار
2025-10-09
خليل الحية: أهالي قطاع غزة خاضوا حربًا لم يشهد لها العالم مثيلًا وتصدوا لطغيان إسرائيل وبطش جيشه ومجازره
0
أخبار لبنان
2025-11-16
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
أخبار لبنان
2025-11-16
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
بالفيديو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
0
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون
0
أخبار دولية
13:30
ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا
أخبار دولية
13:30
ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نوح في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نوح في قبضة المخابرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ثلثا اللبنانيين يعانون اضطرابًا نفسيًا: هل يكون الحلّ بالحشيش؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ثلثا اللبنانيين يعانون اضطرابًا نفسيًا: هل يكون الحلّ بالحشيش؟
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
2
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
3
صحف اليوم
00:00
توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن
صحف اليوم
00:00
توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن
4
حال الطقس
02:50
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:50
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
5
أمن وقضاء
04:44
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
أمن وقضاء
04:44
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
6
أخبار لبنان
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
أخبار لبنان
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
7
أخبار لبنان
05:07
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان
أخبار لبنان
05:07
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان
8
آخر الأخبار
09:54
مصدر سوري للـLBCI: الكلام عن اتفاق بين بيروت ودمشق للافراج عن ٢٧ موقوفاً سورياً في السجون اللبنانية هو كلام غير دقيق
آخر الأخبار
09:54
مصدر سوري للـLBCI: الكلام عن اتفاق بين بيروت ودمشق للافراج عن ٢٧ موقوفاً سورياً في السجون اللبنانية هو كلام غير دقيق
