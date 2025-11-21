توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم

أوقفت النيابة العامة المالية على ذمة التحقيق كل من رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال جوزف إيليا وهي زوجة المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم. ويأتي هذا التوقيف بعد موافقة وزر المالية ياسين جابر على إعطاء الإذن للنيابة العامة المالية بملاحقتهم لتوافر شبهات بحقهم بجرائم هدر مال عام وتزيور ورشوة وإخلال بموجبات الوظيفة والتهرب الضريبي والجمركي.