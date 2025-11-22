الأخبار
شهيد في غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية
خبر عاجل
2025-11-22
شهيد في غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية
مسيرة
اسرائيلية
استهدفت
سيارة
الشرقية
ترامب قال ردًا على سؤال إنه سيقوم بدعوة الرئيس عون لزيارة البيت الأبيض
السابق
آخر الأخبار
رياضة
04:00
الإصابة تُغيّب شيشكو لـ"بضعة أسابيع" عن يونايتد
أخبار لبنان
03:32
نقابة المحررين: نرفض مثول أي صحافي أمام أي جهة قضائية أو أمنية باستثناء محكمة المطبوعات
فنّ
03:18
اشتهرت بأسلوبها الغنائي المميز... وفاة المغنية الإيطالية أورنيلا فانوني عن 91 عاما
أخبار لبنان
02:49
وزارة الزراعة ترفع علمًا جديدًا فوق مبناها
اخترنا لكم
خبر عاجل
15:56
ترامب قال ردًا على سؤال إنه سيقوم بدعوة الرئيس عون لزيارة البيت الأبيض
خبر عاجل
15:52
توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم
خبر عاجل
15:50
ترامب: حزب الله لطالما ظل مشكلة في لبنان وسنعمل على تعزيز السلام في الشرق الأوسط
خبر عاجل
13:24
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار لبنان
14:52
افرام لـ جدل: عون قال للجميع الليلة "Game Over"... وعلينا التأسيس لحوار بناء يؤدي لوقف إطلاق النار وإتفاقيات في الشرق
خبر عاجل
13:14
عون: اليوم يشبه الأمس فنحن نمر بمرحلة مصيرية شبيهة بمرحلتي الإستقلالين الأول والثاني وسط زلزال من التطورات وانقلاب موازين القوى من حولنا يشبه ما رافق نشأة لبنان دولة مستقلة ونحن اليوم أمام تحدي تجديد إستقلالنا
خبر عاجل
13:24
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
أخبار دولية
2025-11-13
الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"
بالفيديو
0
أخبار دولية
16:25
ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
أخبار دولية
13:50
من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض
أخبار لبنان
13:43
متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب
أخبار لبنان
13:41
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:30
رسائل سياسية بين عبارتي "العدو الإسرائيلي" و "الإحتلال الإسرائيلي"
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
الأكثر قراءة
1
أمن وقضاء
12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
خبر عاجل
13:24
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
خبر عاجل
15:52
توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم
موضة وجمال
08:10
ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب
خبر عاجل
15:56
ترامب قال ردًا على سؤال إنه سيقوم بدعوة الرئيس عون لزيارة البيت الأبيض
آخر الأخبار
15:18
مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي وكان يجب أن يكون هناك خارطة طريق وهو خلط الأمور كلها بمجموعة واحدة ولا يمكن إستلام النقاط الخمس قبل حصر السلاح
خبر عاجل
11:53
استهداف سيارة عند مدخل بلدة فرون - جنوب لبنان ومعلومات عن اصابات
