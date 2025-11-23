نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته ضدنا

الوكالة الوطنية للإعلام: استهداف سيارة في عيتا الشعب

الوكالة الوطنية للإعلام: استهداف سيارة في عيتا الشعب

لا تفوّتوا مشاهدة الحلقة السادسة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساء عبر الـLBCI