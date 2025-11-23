الأخبار
أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي كبير: إسرائيل لم تبلغنا مسبقا بالغارة على بيروت وإنما بعدها مباشرة
خبر عاجل
2025-11-23 | 08:41
خبر عاجل
2025-11-23 | 08:41
أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي كبير: إسرائيل لم تبلغنا مسبقا بالغارة على بيروت وإنما بعدها مباشرة
خبر عاجل
مسؤول
أميركي
كبير:
إسرائيل
تبلغنا
مسبقا
بالغارة
بيروت
وإنما
بعدها
مباشرة
التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية من الساعة ٧:٠٠ لغاية الساعة ١٥:٠٠ من تاريخ اليوم
اندلاع حريق كبير في أحراج جبل بطرماز – الضنية والنيران تتمدّد بسبب الرياح
آخر الأخبار
أخبار دولية
11:20
ترامب ينتقد "عدم امتنان" أوكرانيا للولايات المتحدة مع بدء محادثات في سويسرا
أخبار دولية
11:20
ترامب ينتقد "عدم امتنان" أوكرانيا للولايات المتحدة مع بدء محادثات في سويسرا
0
آخر الأخبار
11:12
تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت
آخر الأخبار
11:12
تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت
0
خبر عاجل
10:51
مركز طوارئ الصحة: 5 شهداء و28 اصابة في حصيلة نهائية للغارة الاسرائيلية على الضاحية
خبر عاجل
10:51
مركز طوارئ الصحة: 5 شهداء و28 اصابة في حصيلة نهائية للغارة الاسرائيلية على الضاحية
0
أخبار لبنان
10:47
سلام: الاعتداء على الضاحية يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها
أخبار لبنان
10:47
سلام: الاعتداء على الضاحية يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها
0
خبر عاجل
10:51
مركز طوارئ الصحة: 5 شهداء و28 اصابة في حصيلة نهائية للغارة الاسرائيلية على الضاحية
خبر عاجل
10:51
مركز طوارئ الصحة: 5 شهداء و28 اصابة في حصيلة نهائية للغارة الاسرائيلية على الضاحية
0
خبر عاجل
10:46
مصدران لبنانيان يؤكدان للـLBCI أن الاحتلال الاسرائيلي تمكن من اغتيال أبو علي الطبطبائي
خبر عاجل
10:46
مصدران لبنانيان يؤكدان للـLBCI أن الاحتلال الاسرائيلي تمكن من اغتيال أبو علي الطبطبائي
0
خبر عاجل
09:51
تقديرات الجيش الاسرائيلي تشير الى نجاح عملية الاغتيال في الضاحية
خبر عاجل
09:51
تقديرات الجيش الاسرائيلي تشير الى نجاح عملية الاغتيال في الضاحية
0
خبر عاجل
09:07
مصدر لبناني للـLBCI: المستهدف هو هيثم الطبطبائي والاستهداف خلف إصابات عدة
خبر عاجل
09:07
مصدر لبناني للـLBCI: المستهدف هو هيثم الطبطبائي والاستهداف خلف إصابات عدة
0
أخبار لبنان
2025-11-16
وزير الدفاع دخل المستشفى... مكتبه أوضح
أخبار لبنان
2025-11-16
وزير الدفاع دخل المستشفى... مكتبه أوضح
0
آخر الأخبار
09:20
غارات إسرائيلية على منطقة الشعرة في جرود النبي شيت في البقاع
آخر الأخبار
09:20
غارات إسرائيلية على منطقة الشعرة في جرود النبي شيت في البقاع
0
خبر عاجل
2025-11-22
غارات اسرائيلية تستهدف اطراف المحمودية وسجد وجبل الريحان جنوبا
خبر عاجل
2025-11-22
غارات اسرائيلية تستهدف اطراف المحمودية وسجد وجبل الريحان جنوبا
0
منوعات
2025-11-19
في مشهد غير مألوف... الجعة الخالية من الكحول تلقى رواجا كبيرا في السعودية
منوعات
2025-11-19
في مشهد غير مألوف... الجعة الخالية من الكحول تلقى رواجا كبيرا في السعودية
0
أخبار لبنان
08:53
النقابات تنتخب: مواجهة في الصيادلة وتنافس ثنائي في الفيزيائيين
أخبار لبنان
08:53
النقابات تنتخب: مواجهة في الصيادلة وتنافس ثنائي في الفيزيائيين
0
أخبار لبنان
08:42
لقاء لتيار التغيير في النبطية بمناسبة تأسيسه تحت شعار "عودة الجنوب وبناء دولة"
أخبار لبنان
08:42
لقاء لتيار التغيير في النبطية بمناسبة تأسيسه تحت شعار "عودة الجنوب وبناء دولة"
0
رياضة
08:33
جونية استقبلت سباق السيدات لمسافة ٥ كلم
رياضة
08:33
جونية استقبلت سباق السيدات لمسافة ٥ كلم
0
أخبار لبنان
06:41
النائب حسن فضل الله: الاستقلال الحقيقي ينتزع ولا يُمنح
أخبار لبنان
06:41
النائب حسن فضل الله: الاستقلال الحقيقي ينتزع ولا يُمنح
0
أخبار لبنان
04:35
الراعي: لا يُبنى وطن بالسلاح أو الشعارات أو التحديات
أخبار لبنان
04:35
الراعي: لا يُبنى وطن بالسلاح أو الشعارات أو التحديات
0
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
أخبار لبنان
04:29
إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي
0
رياضة
03:53
وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة
رياضة
03:53
وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة
0
أخبار لبنان
03:44
ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا
أخبار لبنان
03:44
ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا
0
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
رياضة
01:13
جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI
1
حال الطقس
02:43
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
حال الطقس
02:43
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
2
أخبار لبنان
08:08
وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟
أخبار لبنان
08:08
وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟
3
خبر عاجل
07:47
معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك
خبر عاجل
07:47
معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك
4
أخبار لبنان
22:51
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا
أخبار لبنان
22:51
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا
5
خبر عاجل
08:17
امال شحادة للـ LBCI: الاستهداف الاسرائيلي لم يتم فقط من خلال معلومات من مسيرات اسرائيلية استخباراتية انما من معلومات دقيقة وصلت للجيش الاسرائيلي من الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:17
امال شحادة للـ LBCI: الاستهداف الاسرائيلي لم يتم فقط من خلال معلومات من مسيرات اسرائيلية استخباراتية انما من معلومات دقيقة وصلت للجيش الاسرائيلي من الضاحية الجنوبية
6
أخبار لبنان
12:35
سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
أخبار لبنان
12:35
سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
7
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
8
أخبار دولية
00:15
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
أخبار دولية
00:15
"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء
