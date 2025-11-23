مركز طوارئ الصحة: 5 شهداء و28 اصابة في حصيلة نهائية للغارة الاسرائيلية على الضاحية

التالي

التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية من الساعة ٧:٠٠ لغاية الساعة ١٥:٠٠ من تاريخ اليوم