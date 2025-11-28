قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نقولا تابت: لا ننسق مع أي طرف محلي للقيام بعملياتنا سوى مع قيادة الجيش ولمسنا صفر اعتراض من قبل الأهالي على مهامنا في منطقة جنوب الليطاني

التالي

قائد قطاع جنوب الليطاني: الجيش نفذ حتى اليوم ٣٠٠١١ مهمة في منطقة جنوب الليطاني وهو منتشر اليوم في ٢٠٠ مركز على الحدود كما ثبت الجيش ٢٠ حاجزا