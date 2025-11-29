السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: تفكيك سلاح حزب لله والتنظيمات الإرهابية الأخرى خطوة أساسية لضمان السلام

السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها وهي ليست بحاجة لإذن واشنطن للدفاع عن نفسها

مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري