الجيش اللبناني يُطلق 21 طلقة ترحيباً بالبابا لاون

2025-11-30 | 08:51
الجيش اللبناني يُطلق 21 طلقة ترحيباً بالبابا لاون
0min
الجيش اللبناني يُطلق 21 طلقة ترحيباً بالبابا لاون

اللبناني

يُطلق

ترحيباً

بالبابا

وصول طائرة البابا لاون إلى المطار
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقررة إلى بيروت
آخر الأخبار

LBCI
خبر عاجل
11:28

البابا لاون يغادر القصر الجمهوري متجهًا إلى السفارة البابوية

LBCI
آخر الأخبار
11:22

البابا لاون الرابع عشر من قصر بعبدا: علينا ضمان ألا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة وطنهم وذلك بصناعة السلام في بلدهم

LBCI
أخبار لبنان
11:22

الكلمة الأولى للبابا لاون الرابع عشر من القصر الجمهوري في بعبدا...

LBCI
آخر الأخبار
11:21

البابا لاون: أود أن أشدد على الدور الأساسي للنساء في التزامهن الدؤوب والصابر للحفاظ على السلام وبنائه ولا ننس أن للنساء قدرة خاصة على صنع السلام لأنهن يحسن حفظ الروابط العميقة وتطويرها بالحياة وبين الأشخاص ومع الأماكن

اخترنا لكم
LBCI
خبر عاجل
11:28

البابا لاون يغادر القصر الجمهوري متجهًا إلى السفارة البابوية

LBCI
خبر عاجل
11:13

البابا لاون: إنه تحد ليس فقط للبنان بل لكل المشرق: ماذا يجب أن نفعل حتى لا يشعر الشباب بشكل خاص بأنهم مضطرون إلى أن يتركوا أرضهم ويهاجروا؟ كيف نحثهم على ألا يبحثوا عن السلام في مكان آخر بل أن يجدوا الضمانات ويصيروا روادًا له في موطنهم الأصلي؟

LBCI
خبر عاجل
11:12

البابا لاون: يمكن أن يفتخر لبنان بمجتمع مدني نابض بالحياة غني بالكفاءات وبشباب قادرين على أن يعبروا عن أحلام وآمال بلد بأكمله وأشجّعكم على ألا تنفصلوا أبدًا عن شعبكم وأن تضعوا أنفسكم في خدمة شعبكم الغني بتنوعه وأرجو لكم أن تتكلموا لغة واحدة

LBCI
خبر عاجل
11:02

الرئيس عون: إذا زال المسيحي في لبنان سقطت معادلة الوطن وسقطت عدالتها وإذا سقط المسلم في لبنان اختلت معادلة الوطن واختل اعتدالها وإذا تعطل لبنان أو تبدل سيكون البديل حتمًا خطوط تماس في منطقتنا والعالم بين شتى أنواع التطرف والعنف

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
آخر الأخبار
02:25

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تتسبب بانزلاقات وصدامات مرورية وذلك حرصا على السلامة العامة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-20

باسيل: نحن اليوم بمرحلة مصيرية والتيار مستهدف بسبب مواقفه

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-28

"ألفا": خطة شاملة خلال زيارة البابا لتعزيز جاهزية الشبكة في نقاط حيوية ستشهد حضورًا كثيفًا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-10

تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا

بالفيديو
LBCI
أخبار لبنان
10:15

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

LBCI
خبر عاجل
10:07

عرض ضوئيّ عند واجهة القصر الجمهوري يُشاهده البابا

LBCI
أخبار لبنان
09:07

بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت

LBCI
آخر الأخبار
08:51

طائرة البابا لاون تحط في مطار بيروت والبواخر تطلق الزمامير...

LBCI
أخبار لبنان
07:43

اكتمال استعدادات المطار قبيل وصول البابا لاون... إليكم الصورة

LBCI
أخبار لبنان
07:36

البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان للـLBCI: زيارة البابا للبنان "فريدة جدا"

LBCI
أخبار لبنان
06:22

لبنان ينتظر البابا لاون... إليكم الصورة من المطار

LBCI
أخبار لبنان
06:12

القصر الجمهوري يستعد لاستقبال البابا لاون... والـLBCI تواكب التحضيرات الأخيرة

LBCI
أخبار لبنان
04:59

أكثر من ١٢٠٠ إعلامي من لبنان والعالم سيواكبون زيارة البابا… إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:57

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
09:40

إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...

LBCI
أخبار لبنان
10:15

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

LBCI
خبر عاجل
12:49

وسائل إعلام إيرانية: إطلاق صواريخ باليستية من إيران تجاه مواقع في شمال العراق يقال إنها تابعة للموساد

LBCI
أخبار لبنان
09:07

بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت

LBCI
خبر عاجل
13:41

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها

LBCI
خبر عاجل
13:44

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقررة إلى بيروت

LBCI
أمن وقضاء
04:39

الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون

