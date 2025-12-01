البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)

استهل البابا لاون الرابع عشر يومه الثاني في لبنان بزيارة دير مار مارون في عنايا.



ومن جونية حتى عنايا، احتشد اللبنانيون لملاقاة البابا لاون وأخذ البركة منه.





ولدى وصوله الى عنايا، استقلّ البابا لاون الـ"باباموبيل" وسار بإتجاه دير مار مارون وسط الحشود.





وفي الدير، صلّى البابا لاون أمام ضريح القديس شربل حيث قام بإضاءة شمعة.

وفي كلمة له، قال البابا لاون: "في كل ٢٢ من الشهر يتهافت الملايين من حول العالم إلى هنا للصلاة".



وأضاف: "نطالب بالسلام للعالم وتحديدا للبنان والشرق الأوسط ونذكّر بألا سلام من دون محادثات".

وبعدها، خرج البابا الى باحة دير مار مارون، وسط حضور المؤمنين، ليغادر بعدها دير عنايا متوجها الى مزار سيدة لبنان - حريصا حيث يعقد لقاء مع الأساقفة والكهنة والمكرسين والعاملين في الرعويات.

وقد قدّم دير مار مارون عنايا للبابا أول طبعة للمزامير الصادرة عام 1610 من دير مار أنطونيوس قزحيا، إلى جانب سراج يدوي للقديس شربل يحوي ذخائره، وشمعا عسليا صنعه الرهبان ويحمل الشعار البابوي.