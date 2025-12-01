الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وصول البابا لاون الرابع عشر إلى ساحة الشهداء

خبر عاجل
2025-12-01 | 09:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
وصول البابا لاون الرابع عشر إلى ساحة الشهداء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
وصول البابا لاون الرابع عشر إلى ساحة الشهداء

خبر عاجل

البابا

الرابع

الشهداء

LBCI التالي
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عنايا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
إنتهاء المباراة بفوز قطر على لبنان بنتيجة 86-83
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:18

البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله

LBCI
آخر الأخبار
12:17

البابا لاون من بكركي: لبنان سيزدهر من جديد

LBCI
آخر الأخبار
12:16

البابا لاون من بكركي: تاريخ لبنان مليء بالإنجازات والتميز لكن فيه أيضًا جروح عميقة يصعب معالجتها

LBCI
أخبار لبنان
11:57

الراعي: شبابَنا يتطلّعون إلى بناء لبنانَ جديدٍ يحتضن تعدد انتماءاتِه الدينية والثقافيّة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:18

البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله

LBCI
خبر عاجل
11:06

وصول البابا إلى بكركي للمشاركة في لقاء الشبيبة

LBCI
خبر عاجل
04:47

بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا

LBCI
خبر عاجل
04:38

وصول موكب البابا إلى حريصا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:43

إنتهاء الشوط الأول من مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة بتقدم لبنان على قطر بنتيجة 38-35

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-03

أمن الدولة شكرت مَن عايدها: نتمنى لوطننا الحبيب دوام الازدهار والاستقرار

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

الإخبارية السورية: الجيش الإسرائيلي يشن غارة في محيط مدينة اللاذقية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

فضل الله: الانتخابات حسب القانون النافذ وأي تعديل هو بتطبيق الطائف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:35

وسط التصفيق وهتافات المؤمنين… البابا لاون: سلام المسيح!

LBCI
أخبار لبنان
05:13

لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين

LBCI
خبر عاجل
04:47

بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا

LBCI
أخبار لبنان
02:31

مرور موكب البابا في اوتوستراد جونية متجهًا إلى عنايا

LBCI
أخبار لبنان
02:07

منتظرو البابا من عنايا ليسوا فقط لبنانيين... شافٍ: "مار شربل بيسوا كل شي"

LBCI
أخبار لبنان
02:06

كاميرا الـLBCI داخل دير مار مارون - عنايا... إليكم الصورة من أمام ضريح القديس شربل

LBCI
أخبار لبنان
01:45

رغم تساقط الأمطار... حشود تنتظر البابا لاون في عنايا

LBCI
أخبار لبنان
01:29

من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون

LBCI
أخبار دولية
13:51

قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:36

تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2

LBCI
أخبار لبنان
16:25

البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا

LBCI
حال الطقس
02:33

المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
03:44

البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)

LBCI
أخبار لبنان
06:21

الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا

LBCI
خبر عاجل
14:43

إنتهاء الشوط الأول من مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة بتقدم لبنان على قطر بنتيجة 38-35

LBCI
أخبار لبنان
12:50

الـLBCI تكشف الألبسة الليتورجية للبابا لاون في زيارته إلى لبنان… تصميم لبناني يرافقه من عنايا إلى بيروت (صور)

LBCI
خبر عاجل
14:45

سلام عن زيارة البابا: عسى أن تكون مساهمة في تذكير العالم بضرورة إستعادة لبنان سلامه وازدهاره

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More