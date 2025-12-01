الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله
خبر عاجل
2025-12-02 | 01:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله
خبر عاجل
للشبيبة
بكركي:
المستقبل
أيديكم
ولديكم
تاريخية
لتغيير
المستقبل
والحب
معالجة
الجميع
ومباركون
يحملون
السلام
ويصنعونه
وهؤلاء
أبناء
التالي
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عنايا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
إنتهاء المباراة بفوز قطر على لبنان بنتيجة 86-83
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:29
الكرملين: روسيا تعلن السيطرة على مدينة بوكروفسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا
آخر الأخبار
04:29
الكرملين: روسيا تعلن السيطرة على مدينة بوكروفسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
04:23
مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا
تقارير نشرة الاخبار
04:23
مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا
0
فنّ
03:45
للمرة الثانية... تأجيل محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاعتداء الجنسي
فنّ
03:45
للمرة الثانية... تأجيل محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاعتداء الجنسي
0
صحة وتغذية
03:30
لمكافحة الإيدز... دول إفريقية تبدأ في تقديم حقن لمواطنيها
صحة وتغذية
03:30
لمكافحة الإيدز... دول إفريقية تبدأ في تقديم حقن لمواطنيها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
01:49
البابا يختتم نشاطات يومه الثاني في لبنان ويصل إلى مقر السفارة البابوية
خبر عاجل
01:49
البابا يختتم نشاطات يومه الثاني في لبنان ويصل إلى مقر السفارة البابوية
0
خبر عاجل
00:06
وصول البابا إلى بكركي للمشاركة في لقاء الشبيبة
خبر عاجل
00:06
وصول البابا إلى بكركي للمشاركة في لقاء الشبيبة
0
خبر عاجل
22:09
وصول البابا لاون الرابع عشر إلى ساحة الشهداء
خبر عاجل
22:09
وصول البابا لاون الرابع عشر إلى ساحة الشهداء
0
خبر عاجل
17:47
بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا
خبر عاجل
17:47
بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-26
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ترأس بعد ظهر اليوم اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا في السرايا الكبيرة
آخر الأخبار
2025-09-26
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ترأس بعد ظهر اليوم اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا في السرايا الكبيرة
0
أخبار لبنان
03:05
القوات الجوية في الجيش اللبناني إستقبلت البابا لاون الرابع عشر ورحبت به
أخبار لبنان
03:05
القوات الجوية في الجيش اللبناني إستقبلت البابا لاون الرابع عشر ورحبت به
0
منوعات
2025-11-28
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
منوعات
2025-11-28
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
0
أخبار لبنان
2025-11-18
الشراكة بين لبنان والبنك الدولي محور لقاء بين وزير المالية ياسين جابر ووفد البنك الدولي
أخبار لبنان
2025-11-18
الشراكة بين لبنان والبنك الدولي محور لقاء بين وزير المالية ياسين جابر ووفد البنك الدولي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
04:23
مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا
تقارير نشرة الاخبار
04:23
مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
03:13
وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم
تقارير نشرة الاخبار
03:13
وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم
0
تقارير نشرة الاخبار
03:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
03:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
0
أخبار دولية
03:08
إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله
أخبار دولية
03:08
إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله
0
أخبار لبنان
03:05
القوات الجوية في الجيش اللبناني إستقبلت البابا لاون الرابع عشر ورحبت به
أخبار لبنان
03:05
القوات الجوية في الجيش اللبناني إستقبلت البابا لاون الرابع عشر ورحبت به
0
تقارير نشرة الاخبار
03:03
الحبر الأعظم يزور مستشفى الصليب وراهباته الثلاثاء.. اليكم برنامج الزيارة
تقارير نشرة الاخبار
03:03
الحبر الأعظم يزور مستشفى الصليب وراهباته الثلاثاء.. اليكم برنامج الزيارة
0
أخبار لبنان
02:56
تراتيل وترانيم دينية تقدمها الفنانة عبير نعمة في باحة القداس في بيروت غدا...
أخبار لبنان
02:56
تراتيل وترانيم دينية تقدمها الفنانة عبير نعمة في باحة القداس في بيروت غدا...
0
أخبار لبنان
02:51
لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم
أخبار لبنان
02:51
لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم
0
أخبار لبنان
02:49
الاب جان مارون الهاشم للـLBCI: الكرسي الرسولي يقدم الاطار العام ولا تدخل مباشر في أسماء المدعوين
أخبار لبنان
02:49
الاب جان مارون الهاشم للـLBCI: الكرسي الرسولي يقدم الاطار العام ولا تدخل مباشر في أسماء المدعوين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:25
البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا
أخبار لبنان
05:25
البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا
2
خبر عاجل
16:44
البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)
خبر عاجل
16:44
البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)
3
حال الطقس
15:33
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
15:33
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
4
أخبار لبنان
19:21
الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا
أخبار لبنان
19:21
الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا
5
خبر عاجل
17:47
بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا
خبر عاجل
17:47
بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا
6
خبر عاجل
04:54
إنتهاء المباراة بفوز قطر على لبنان بنتيجة 86-83
خبر عاجل
04:54
إنتهاء المباراة بفوز قطر على لبنان بنتيجة 86-83
7
أخبار لبنان
14:29
من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون
أخبار لبنان
14:29
من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون
8
خبر عاجل
14:26
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عنايا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
خبر عاجل
14:26
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عنايا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More