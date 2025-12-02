الأخبار
وصول البابا لاون الرابع عشر الى دير راهبات الصليب في جل الديب
خبر عاجل
2025-12-02 | 01:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وصول البابا لاون الرابع عشر الى دير راهبات الصليب في جل الديب
خبر عاجل
البابا
الرابع
راهبات
الصليب
الديب
التالي
وصول رئيس الحكومة نواف سلام للمشاركة في الصلاة الصامتة في مرفأ بيروت
البابا لاون في طريقه الى مستشفى دير الصليب... تابعوا النقل المباشر عبر قناتنا على يوتيوب
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
03:45
البابا لاون الرابع عشر يترأس القداس الالهي في الواجهة البحرية لبيروت
آخر الأخبار
03:45
البابا لاون الرابع عشر يترأس القداس الالهي في الواجهة البحرية لبيروت
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
خبر عاجل
03:17
وصول البابا لاون الرابع عشر الى الواجهة البحرية لبيروت
خبر عاجل
03:17
وصول البابا لاون الرابع عشر الى الواجهة البحرية لبيروت
آخر الأخبار
03:11
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون إلى واجهة بيروت البحرية للمشاركة في القداس
آخر الأخبار
03:11
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون إلى واجهة بيروت البحرية للمشاركة في القداس
اخترنا لكم
خبر عاجل
03:17
وصول البابا لاون الرابع عشر الى الواجهة البحرية لبيروت
خبر عاجل
03:17
وصول البابا لاون الرابع عشر الى الواجهة البحرية لبيروت
خبر عاجل
02:15
وصول رئيس الحكومة نواف سلام للمشاركة في الصلاة الصامتة في مرفأ بيروت
خبر عاجل
02:15
وصول رئيس الحكومة نواف سلام للمشاركة في الصلاة الصامتة في مرفأ بيروت
خبر عاجل
01:01
البابا لاون في طريقه الى مستشفى دير الصليب... تابعوا النقل المباشر عبر قناتنا على يوتيوب
خبر عاجل
01:01
البابا لاون في طريقه الى مستشفى دير الصليب... تابعوا النقل المباشر عبر قناتنا على يوتيوب
خبر عاجل
12:49
البابا يختتم نشاطات يومه الثاني في لبنان ويصل إلى مقر السفارة البابوية
خبر عاجل
12:49
البابا يختتم نشاطات يومه الثاني في لبنان ويصل إلى مقر السفارة البابوية
زوارنا يقرأون الآن
خبر عاجل
04:47
بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا
خبر عاجل
04:47
بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا
أخبار لبنان
2025-09-16
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
أخبار لبنان
2025-09-16
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
أخبار لبنان
2025-11-30
الـLBCI تكشف الألبسة الليتورجية للبابا لاون في زيارته إلى لبنان… تصميم لبناني يرافقه من عنايا إلى بيروت (صور)
أخبار لبنان
2025-11-30
الـLBCI تكشف الألبسة الليتورجية للبابا لاون في زيارته إلى لبنان… تصميم لبناني يرافقه من عنايا إلى بيروت (صور)
أمن وقضاء
2025-10-24
اصطاد طيورًا مُهاجرة ومهدّدة بالانقراض وعرض "أفعاله" على مواقع التّواصل... هذا مصيره
أمن وقضاء
2025-10-24
اصطاد طيورًا مُهاجرة ومهدّدة بالانقراض وعرض "أفعاله" على مواقع التّواصل... هذا مصيره
بالفيديو
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة أمام نصب ضحايا الإنفجار (فيديو)
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة أمام نصب ضحايا الإنفجار (فيديو)
أخبار لبنان
02:08
البابا لاون من مستشفى دير الصليب: صباح الخير (فيديو)
أخبار لبنان
02:08
البابا لاون من مستشفى دير الصليب: صباح الخير (فيديو)
أخبار لبنان
00:44
الـLBCI في مستشفى الصليب في جل الديب... حشود تنتظر وصول البابا لاون
أخبار لبنان
00:44
الـLBCI في مستشفى الصليب في جل الديب... حشود تنتظر وصول البابا لاون
أخبار لبنان
00:30
منذ الصباح الباكر... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون في جل الديب
أخبار لبنان
00:30
منذ الصباح الباكر... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون في جل الديب
تقارير نشرة الاخبار
15:23
مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا
تقارير نشرة الاخبار
15:23
مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا
تقارير نشرة الاخبار
14:13
وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم
تقارير نشرة الاخبار
14:13
وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
أخبار دولية
14:08
إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله
أخبار دولية
14:08
إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله
الأكثر قراءة
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
أخبار لبنان
06:21
الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا
أخبار لبنان
06:21
الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا
أخبار لبنان
02:32
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
أخبار لبنان
02:32
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
خبر عاجل
04:47
بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا
خبر عاجل
04:47
بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا
أخبار لبنان
05:13
لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين
أخبار لبنان
05:13
لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين
أخبار لبنان
05:35
وسط التصفيق وهتافات المؤمنين… البابا لاون: سلام المسيح!
أخبار لبنان
05:35
وسط التصفيق وهتافات المؤمنين… البابا لاون: سلام المسيح!
أخبار لبنان
05:29
البابا من حريصا: في لبنان اليوم انتم مسؤولون عن الرجاء
أخبار لبنان
05:29
البابا من حريصا: في لبنان اليوم انتم مسؤولون عن الرجاء
خبر عاجل
04:38
وصول موكب البابا إلى حريصا
خبر عاجل
04:38
وصول موكب البابا إلى حريصا
