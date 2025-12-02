وصول البابا لاون الرابع عشر الى دير راهبات الصليب في جل الديب

وصول رئيس الحكومة نواف سلام للمشاركة في الصلاة الصامتة في مرفأ بيروت

وصول رئيس الحكومة نواف سلام للمشاركة في الصلاة الصامتة في مرفأ بيروت

البابا لاون في طريقه الى مستشفى دير الصليب... تابعوا النقل المباشر عبر قناتنا على يوتيوب