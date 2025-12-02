البابا لاون: لتتوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أية فائدة فالأسلحة تقتل أما التفاوض والوساطة والحوار فتبني ولنَختر جميعا السلام

حصريا للـLBCI: رسالة من البابا لاون إلى الرئيس عون عبر الطيران المدنيّ من على متن الطائرة بعد اقلاعها

البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار