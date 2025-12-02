الأخبار
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم

خبر عاجل
2025-12-02 | 11:31
مشاهدات عالية
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
3min
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم

كشف الجيش الاسرائيلي أن الوحدة 121 التابعة لحزب الله اللبناني قامت باغتيال أربع شخصيات لبنانية معروفة خشية من قيامها بكشف النقاب عن خلفية انفجار مرفأ بيروت في شهر اب 2020 بسبب تخزين نترات الأمونيوم من قبل حزب الله.

 

وأشار الى أن المغتالين كانوا ضباط في قسم الجمارك وصحفيين أشاروا إلى ارتباط حزب الله بالانفجار، وهم: 

 

- جوزيف سكاف، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الجمارك في مرفأ بيروتتم إلقاؤه من مكان مرتفع حتى لقي حتفه من قبل عناصر الوحدة 121 في 2017 بعد ان طلب إخراج كميات نترات الأمونيوم التابعة لحزب الله من المرفأ، وهي نفس المادة التي أدت بعد ذلك إلى الانفجار.

 

- منير أبو رجيلي، الذي كان يشغل منصب رئيس وحدة منع التهريب في دائرة الجماركتم اغتياله طعنًا من قبل عناصر الوحدة في شهر ديسمبر 2020 على اثر معلومات أدلى بها حول ارتباط حزب الله بالانفجار في المرفأ.

 

- جو بجاني، مصور كان من أول الذين تمكنوا من توثيق مشهد الانفجار وتم توظيفه من قبل الجيش اللبناني للمساعدة في عملية التحقيقتم اغتياله بالرصاص وهو بسيارته في شهر ديسمبر 2020 من قبل عناصر الوحدة 121، والتي سرقت هاتفه الخلوي قبل فرارها من مشهد الاغتيال.

 

- لقمان سليم، ناشط سياسي وصحفي كان يوجه انتقادات كثيرة إلى حزب اللهتم اغتياله هو الآخر بالرصاص وهو بسيارته في شهر فبراير 2021 من قبل عناصر الوحدة، وذلك بعد فترة وجيزة من قيامه باتهام حزب الله ونظام الأسد بالمسؤولية عن الانفجار.

 

وأوضح الجيش الاسرائيلي أن حزب الله قد نفى تورطه في هذه الاغتيالات الأربعة، ولم يكتمل التحقيق في أي منها.

 

ولفت الجيش الى أن هذه الأحداث تضاف إلى اغتيال رفيق الحريري واغتيال إلياس الحصروني، اللذين كشفنا سابقًا ضلوع حزب الله فيهما، ناهيك عن قائمة طويلة لم نكشفها بعد.

خبر عاجل

الاسرائيلي

اغتيال

الوحدة

جوزيف

ومنير

رجيلي

بجاني

ولقمان

