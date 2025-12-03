الأخبار
2025-12-03 | 06:55
نواف سلام للجزيرة: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل ولم يحم لبنان والدولة استعادت قرار الحرب والسلم
للجزيرة:
إسرائيل
لبنان
والدولة
استعادت
الحرب
والسلم
سلام للجزيرة: نتنياهو ذهب بعيدًا في توصيفه خطوتنا بضم دبلوماسيّ لبنانيّ سابق إلى اللجنة
سلام للجزيرة: لسنا بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام
آخر الأخبار
منوعات
10:08
"خرجت من تابوتها وبدأت بطهو الطعام"... عجوز تعود إلى الحياة قبل يوم من جنازتها وهذا ما حصل
أخبار لبنان
09:52
الرئيس عون: اللبنانيون اجتمعوا ليس فقط حول شخص قداسة البابا بل حول ما يمثله كرسول للسلام
منوعات
09:46
"معجزة عيد الميلاد"... شبلان أبيضان ينضمان إلى قائمة السلالات الأندر في العالم (صور)
أمن وقضاء
09:37
تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط
اخترنا لكم
خبر عاجل
06:57
سلام للجزيرة: نتنياهو ذهب بعيدًا في توصيفه خطوتنا بضم دبلوماسيّ لبنانيّ سابق إلى اللجنة
خبر عاجل
06:55
سلام للجزيرة: لسنا بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام
خبر عاجل
06:54
نواف سلام للجزيرة: خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية
خبر عاجل
06:53
نواف سلام للجزيرة: على حزب الله تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
2025-09-25
وكالة إنترفاكس نقلًا عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال مصدر قلق
آخر الأخبار
2025-10-03
مصادر حكومية: جلسة لمجلس الوزراء الإثنين للإطلاع على التقرير الأول للجيش بشأن تطبيق خطته لحصر السلاح
أخبار لبنان
2025-10-26
مخزومي شكر الحجار وزيدان وعبود على حل أزمة الإنارة في نفق سليم سلام
آخر الأخبار
04:36
وصول ولي العهد السعودي إلى البحرين لحضور القمة الخليجية
بالفيديو
أخبار دولية
06:59
توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:13
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
تقارير نشرة الاخبار
14:08
قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00
رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل
الأكثر قراءة
خبر عاجل
11:31
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
أمن وقضاء
02:07
إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
04:50
جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"
حال الطقس
01:49
منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
أخبار لبنان
02:35
مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
أخبار لبنان
02:18
ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"
خبر عاجل
03:19
نتنياهو: هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان وسأرسل ممثلا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان
