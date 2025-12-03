هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم

أفادت مصادر غربية للـ LBCI بأن اجتماع الميكانيزم اليوم كان ممتازًا.



وأوضحت أن الجزء الأول من الاجتماع قد خُصِّص للممثلين العسكريين، في حين اقتصر الجزء الثاني على المشاركين المدنيين فقط.



ولفتت الى أنه في الاجتماع الثاني، جرت النقاشات بشكل مباشر بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس. وتناول البحث ملف نزع سلاح “حزب الله” والغارات الإسرائيلية على لبنان. كما خُصِّص حيّز واسع للشق الاقتصادي، ولا سيما إمكان التعاون الاقتصادي بين لبنان وإسرائيل في الجنوب، كخطوة لبناء الثقة بين الجانبين