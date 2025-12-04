إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذارا الى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان.



وقال أن الجيش الاسرائيلي سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.



وحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن.



وتوجه لهم بالقول: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".