تدابير سير في شارع الجنرال نجم ونفق الأوزاعي - بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن احدى الشركات المتعهدة باشرت بأعمال صيانة في شارع الجنرال نجم / بيروت، مشيرة الى أن هذه الأعمال ستستمر حتى 8-12-2025، وستؤدي إلى منع مرور السير في محلة الجزائر عند تقاطع الأطباء، قرب محلات سناك فاهيتا، مع تحويل المرور يمينًا نحو شارع الأطباء.



كما أفادت المديرية العامة بأن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بتركيب تمديدات داخل نفق الأوزاعي اعتبارًا من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 6.00 من صباح اليوم التالي ابتداءً من 4-12-2025 ولمدة 15 يوما.



وأشارت الى أن هذه الأعمال ستؤدي إلى منع المرور على مسرب واحد في النفق، ابتداءً من اليوم الأول، للسير المتجه من خلدة باتجاه بيروت.



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام.