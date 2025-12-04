إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي إنذارا عاجلا إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان.



وقال: "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".



وحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في مجادل وبرعشيت على مغادرتها.



وأضاف: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، والبقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".