قائد قوات اليونيفيل للقناة 12 الإسرائيلية: ليس لدينا أي دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني ومهمتنا دعم الجيش اللبناني لتهيئة الظروف ليسيطر على جنوب لبنان وإسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل صارخ

سلام: قبل نهاية الشهر سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيين وبعدها سيرسل الى مجلس النواب

سلام: قبل نهاية الشهر سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيين وبعدها سيرسل الى مجلس النواب

توم براك يردّ عبر الـLBCI على الانتقادات حول تدخّله في الملف اللبناني: "طالما تقولون إنني لست معنيا به فلا تعليق لدي" وميشال عيسى سفير ممتاز وسيقوم بعمل رائع