الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من عين التينة: نتمسّك بالهدنة وظروف الهدنة بين الماضي واليوم اختلفت فالتطور السياسي العسكري والالكتروني اطاح بكل شيء ولكن هناك مبادئ عامة نتمسك بها هي الارض والسيادة

خبر عاجل
2025-12-07 | 11:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من عين التينة: نتمسّك بالهدنة وظروف الهدنة بين الماضي واليوم اختلفت فالتطور السياسي العسكري والالكتروني اطاح بكل شيء ولكن هناك مبادئ عامة نتمسك بها هي الارض والسيادة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من عين التينة: نتمسّك بالهدنة وظروف الهدنة بين الماضي واليوم اختلفت فالتطور السياسي العسكري والالكتروني اطاح بكل شيء ولكن هناك مبادئ عامة نتمسك بها هي الارض والسيادة

خبر عاجل

السابق

للحزب

التقدمي

الاشتراكي

جنبلاط

التينة:

نتمسّك

بالهدنة

وظروف

الهدنة

الماضي

واليوم

اختلفت

فالتطور

السياسي

العسكري

والالكتروني

مبادئ

نتمسك

الارض

والسيادة

LBCI التالي
سلام: قبل نهاية الشهر سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيين وبعدها سيرسل الى مجلس النواب
توم براك يردّ عبر الـLBCI على الانتقادات حول تدخّله في الملف اللبناني: "طالما تقولون إنني لست معنيا به فلا تعليق لدي" وميشال عيسى سفير ممتاز وسيقوم بعمل رائع
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:59

خمسة قتلى على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في المكسيك

LBCI
أخبار دولية
15:19

الحكومة النيجيرية تنجح في تحرير مئة تلميذ مختطف

LBCI
أخبار دولية
15:09

قوات من دول غرب إفريقيا تنتشر في بنين للتصدي لمحاولة الانقلاب

LBCI
أخبار دولية
15:07

الجيش النيجيري يشن ضربات جوية على بنين للتصدي لمحاولة الانقلاب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:30

الحلقة السابعة من Shark Tank انطلقت... لا تفوتوا مشاهدتها عبر شاشة الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
11:54

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من عين التينة: نحن مع تعزيز الجيش ومع الاجراءات التي يقوم بها في جنوب الليطاني في ما يتعلق بحصر السلاح وسيادة الدولة على ارض الجنوب ومن ثم تعميم الامر على كامل الاراضي اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
11:51

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار وسيمون كرم مفاوض محنّك ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب ووقف النار

LBCI
خبر عاجل
11:29

قائد اليونيفيل للقناة 12 الإسرائيلية: مهمتنا دعم الجيش اللبناني وليس تفتيش كل مبنى خاص

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
14:00

"تناول كمية كبيرة من القهوة يفاقم الألم المزمن"... إليكم هذه الدراسة!

LBCI
أخبار دولية
15:59

خمسة قتلى على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في المكسيك

LBCI
حال الطقس
03:01

منخفض جويّ يؤثر على لبنان... انخفاض في درجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
08:12

تدابير سير على طريق الحازمية - المطار والأوتوستراد بين حالات ونهر إبراهيم بدءًا من الغد...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

فيديوهات الشبل…فضحت الأسد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

من Baby Shark الى بحر البورصة والمال

LBCI
أخبار لبنان
13:47

ساحة الشهداء تستعيد الحياة بإضاءة شجرة الميلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

صناع الابداع العرب مكرمون في القاهرة من قبل مؤسسة "تكريم"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

قصر دبّانة يحتضن واحدة من أندر مجموعات الأيقونات في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

OMT Christmas in Action: تسليط الضوء على شركة "Meerath" المشاركة في الفوروم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في البرتغال "لبنان صغير" تعرفت عليه الـ LBCI

LBCI
أخبار دولية
13:14

البابا عن زيارته لبنان وتركيا: دعونا لا ننسى أن السلام ممكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

منتدى الدوحة – اليوم الثاني: لبنان حاضر في النقاشات السياسية والأمنية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:01

منخفض جويّ يؤثر على لبنان... انخفاض في درجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
08:12

تدابير سير على طريق الحازمية - المطار والأوتوستراد بين حالات ونهر إبراهيم بدءًا من الغد...

LBCI
صحف اليوم
00:44

مصدر ديبلوماسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: تراجع الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية لجهة تنفيذ نزع السلاح

LBCI
أخبار دولية
04:10

عسكريون يعلنون عبر التلفزيون العام في بنين "إقالة" الرئيس تالون من مهامه

LBCI
خبر عاجل
06:07

سلام: قبل نهاية الشهر سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيين وبعدها سيرسل الى مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
09:33

انفجار قنبلة يدوية داخل منزل مواطن أدى إلى مقتل طفله واصابة زوجته وابنته

LBCI
أخبار لبنان
07:30

وزارتا الأشغال والداخلية تحذّران من رمي النفايات على الأوتوسترادات وإجراءات رادعة لمنع الفيضانات

LBCI
خبر عاجل
11:51

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار وسيمون كرم مفاوض محنّك ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب ووقف النار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More