مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح

معلومات للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت توافق على طلب اخلاء سبيل الوزير السابق امين سلام مقابل كفالة مالية قدرها ٩ مليار ليرة مع منعه من السفر وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف لدى قاضي التحقيق التي ينص عليها القانون