طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي اليوم على سيارة من نوع رابيد في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح

مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن