جعجع: بفعل تواطؤ الرؤساء الثلاثة تمكنوا من تأمين النصاب لجلسة مجلس النواب التي انعقدت أمس

جعجع: على رئيس مجلس النواب تطبيق النظام الداخلي وهو ليس مطلق الصلاحية بل صلاحيته مقيدة بالنظام الداخلي وهو يمارس منذ ٣٥ عامًا كأن صلاحيته مطلقة

جعجع: على رئيس مجلس النواب تطبيق النظام الداخلي وهو ليس مطلق الصلاحية بل صلاحيته مقيدة بالنظام الداخلي وهو يمارس منذ ٣٥ عامًا كأن صلاحيته مطلقة

جعجع: المشهد الذي حصل بالأمس ذكرني بما كان يحصل في السابق وأتمنى أن يكون انطباعي بوجود ترويكا بغير مكانه وأتفهم موقف محور الممانعة