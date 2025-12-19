هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...

أفادت مصادر مطلعة للـLBCI أن خطاب رئيس الحكومة نواف سلام سيتناول مشروع قانون الفجوة المالية، موضحةً أنه سيشرح للبنانيين الآلية التي جرى التوصّل إليها لاسترداد الودائع في المصارف، والتي نتجت عن مشاورات بين سلام ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، على أن تُناقَش هذه الآلية في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.