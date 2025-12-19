الأخبار
سلام: للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين
خبر عاجل
2025-12-19 | 12:08
خبر عاجل
2025-12-19 | 12:08
مشاهدات عالية
0
min
سلام: للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين
خبر عاجل
خبر عاجل
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
معلومات الـLBCI: جمارك المطار تضبط مجموعة كبيرة من المسدسات المهرّبة من طراز glock في مطار بيروت عبر طائرة قادمة من باريس
14:06
14:06
باسيل لـ "جدل": الورقة اللبنانية تحدد شروط السلام في لبنان ورئيس الجمهورية عليه البدء بالتفاوض ومن ثم يشاركه رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والرئيس عون يحاول ربح الوقت وهو عالق بين المشاكل الداخلية والضغوط الخارجية
آخر الأخبار
0
14:04
14:04
باسيل لـ"جدل": نتنياهو سيظلّ يُخطّط لحرب من الان حتى انتخاباته ويعتبر أنه في انتصاره في الحرب يحصّن نفسه للانتخابات
آخر الأخبار
0
14:02
14:02
باسيل لـ"جدل": الحلّ الوحيد بورقة لبنانية تحدّد الامور كما حدّدت السفير سيمون كرم المكلّف
آخر الأخبار
0
14:00
14:00
باسيل لـ"جدل": حزب الله لبناني او ايراني؟ عليه اليوم الاختيار
خبر عاجل
12:25
12:25
اليونيفيل: لا مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان ولم نلاحظ أي دخول للأسلحة إلى جنوب نهر الليطاني
خبر عاجل
0
خبر عاجل
12:11
12:11
سلام: المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر
خبر عاجل
0
خبر عاجل
12:10
12:10
سلام: هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً
خبر عاجل
0
خبر عاجل
12:09
12:09
سلام: الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة
خبر عاجل
منوعات
2025-12-18
2025-12-18
"أحد أكبر المجرمين في التاريخ"... طبيب تخدير فرنسي سمم 30 مريضا وهذا مصيره
منوعات
0
أخبار لبنان
03:46
03:46
مدبولي في السرايا... ومباحثات لبنانية - مصرية موسعة لتعزيز التعاون العلاقات
أخبار لبنان
0
اسرار
00:04
00:04
أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥
اسرار
0
أخبار دولية
09:39
09:39
قتيلان في هجمات تايبيه ومقتل المشتبه به
أخبار دولية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
0
أخبار لبنان
13:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
13:04
هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
13:00
مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي بل اقتصادي محوري
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
14:28
14:28
توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)
فنّ
2
خبر عاجل
04:21
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
خبر عاجل
3
أخبار لبنان
15:52
15:52
رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ
أخبار لبنان
4
اقتصاد
06:53
06:53
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
اقتصاد
5
أمن وقضاء
02:14
02:14
انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
أمن وقضاء
6
خبر عاجل
10:44
10:44
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
خبر عاجل
7
خبر عاجل
06:34
06:34
جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير
خبر عاجل
8
خبر عاجل
10:06
10:06
هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...
خبر عاجل
