النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: نعارض إغفال دور الدولة اللبنانية في مشروع قانون الفجوة المالية فعليها تحمّل مسؤوليتها ونرفض المسّ باحتياطي الذهب لدى مصرف لبنان تحت أيّ ذريعة

أبو الحسن للـLBCI تعليقًا على مشروع قانون الفجوة المالية: نرفض المسّ بحقوق المودعين أو تصنيفهم ضمن إطار يُسقط حقوق قسمٍ منهم ونُذكّر بأنّ الاقتصاد الوطنيّ كان يقوم على الطبقة الوسطى