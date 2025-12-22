معلومات للـLBCI: وزير الإعلام بول مرقص قدم أمام الجلسة مطالعة توفّق بين المشروع المطروح والمودعين والمصارف انطلاقا من خبرته القانونية لمدة ٢٨ سنة في القانون المصرفي والمطالعة هي كناية عن ملاحظات مفيدة لتدعيم المشروع المطروح وتنزيهه عن الانتقادات

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة على طريق القنيطرة قضاء صيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين

معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة ووزيرا المال والإقتصاد يتمسكون بموقفهم المؤيد لمشروع قانون الفجوة المالية والوزراء يدلون تباعا بملاحظاتهم على المشروع والحاكم أبلغ المجتمعين بأنه لن يكون حاضرا في الجلسة المقبلة