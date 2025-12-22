وزير الإعلام بول مرقص يتلو مقررات مجلس الوزراء: الرئيس عون أكّد أنّه لا يقف مع أي طرف ضدّ الآخر وأنّ النقاش يجب أن يحصل تحت قبة البرلمان واعتبر أن مظاهر الأعياد والاحتفالات دليل عافية

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك