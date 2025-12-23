وزير الداخلية التركي: انقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين والطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة ولكن التواصل انقطع بعد ذلك

اختتام الريسيتال الميلادي الأطول في العالم "نرنم عمانوئيل" الذي إستمرّ لمئة وسبعين ساعة في ثانوية راهبات القلبين الأقدسين في كفردبيان والذي يحاول لبنان من خلاله دخول موسوعة غينيس

السابق