رويترز نقلا عن إنترفاكس: أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود

الرئيس نواف سلام: مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب وسننشر نسخة منه على الموقع الرسميّ ليتسنّى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه

الرئيس نواف سلام: مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب وسننشر نسخة منه على الموقع الرسميّ ليتسنّى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه

السفير موسى ردًّا على سؤال حول التواصل مع حزب الله: نركز في تواصلنا مع جميع الافرقاء على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وهذا ما ننسّقه مع الشركاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة