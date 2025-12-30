الأخبار
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
خبر عاجل
2025-12-30 | 02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكربة على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديداً للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهوربة اليمنية والمنطقة، مشيرة إلى أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا نخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره.
وأكدت المملكة في هذا الإطار بأن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده.
كما أكدت التزامها بأمن اليمن واستقراره، وسيادته، ودعمها الكامل لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته، مجددة في هذا الإطار تاكيدها ان القضية الجنوبية هي قضية عادلة، لها ابعادها التاربخية، والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن، الذي ستشارك فيه كافة الأطياف اليمنية بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي.
وشددت على أهمية استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لطلب الجمهوربة اليمنية بخروج قواتها العسكربة من الجمهوربة اليمنية خلال أربعة وعشربن ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن، آملة في هذا الإطار أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة، وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الخطوات المامولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شانه تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها.
أخبار دولية
خبر عاجل
الامارات
للانسحاب
اليمن
وتعرب
اسفها
المجلس
الجنوبي
ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث
السابق
