الجيش الإسرائيلي: إطلاق مقذوف اعتراضي باتجاه هدف خاطئ في الشمال

التالي

نائب رئيس الحكومة للجزيرة: إذا صحّ أن هناك تحركات واسعة لضباط برموز بشار الأسد فهذا يستدعي التحرك وما يقلقنا هو أن تستخدم الأراضي اللبنانية منطلقًا لعمليات تهدد سوريا ولا بد لأجهزتنا الأمنية التحقق مما أثير بشأن ضباط بنظام بشار