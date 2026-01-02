الأخبار
سلسلة غارات على سهل عقماتة واطراف الريحان ومحيط أنصار والزرارية ومنطقة في النبطية

خبر عاجل
2026-01-02 | 05:47
سلسلة غارات على سهل عقماتة واطراف الريحان ومحيط أنصار والزرارية ومنطقة في النبطية
سلسلة غارات على سهل عقماتة واطراف الريحان ومحيط أنصار والزرارية ومنطقة في النبطية

خبر عاجل

غارات

عقماتة

واطراف

الريحان

ومحيط

أنصار

والزرارية

ومنطقة

النبطية

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يستمع في هذه الأثناء في مكتبه بقصر العدل للأمير الوهمي "أبو عمر" فيما تتواصل التحقيقات في الملف لدى مديرية المخابرات مع الشيخ خلدون عريمط الموقوف على ذمة التحقيق ومع الشيخ خالد السبسبي
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان ومباني عسكرية وبنى تحتية في مناطق بجنوب لبنان ونواصل تنفيذ هجمات ضد حزب الله
آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
09:17

ضربة صاروخية روسية على خاركيف الأوكرانية وإصابة 15 على الأقل

LBCI
أخبار لبنان
09:11

الرئيس عون أبرق الى نظيره السويسري معزيا بضحايا كرانس-مونتانا واطلع من مكي على انجازات وزارته وهنأ فرقة "مياس" على نجاحاتها

LBCI
أمن وقضاء
08:55

وزير الداخلية أصدر قراراً بمنع تسليم الدراجات الآلية قبل تسجيلها وتزويد المشترين بخوذة

LBCI
آخر الأخبار
08:11

رئيس البرلمان الإيراني: القواعد والقوات الأمريكية في المنطقة "أهداف مشروعة" في حال قيام واشنطن بمجازفات

LBCI
خبر عاجل
06:37

إعلام رسمي عن الخارجية الإيرانية بعد تهديدات ترامب بدعم المتظاهرين: الإيرانيون لن يسمحوا بأي تدخل أجنبي

LBCI
خبر عاجل
05:58

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يستمع في هذه الأثناء في مكتبه بقصر العدل للأمير الوهمي "أبو عمر" فيما تتواصل التحقيقات في الملف لدى مديرية المخابرات مع الشيخ خلدون عريمط الموقوف على ذمة التحقيق ومع الشيخ خالد السبسبي

LBCI
خبر عاجل
05:43

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان ومباني عسكرية وبنى تحتية في مناطق بجنوب لبنان ونواصل تنفيذ هجمات ضد حزب الله

LBCI
خبر عاجل
05:39

غارات إسرائيلية على محيط بلدة أنصار جنوبي لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

نقابة الصيادلة: لوضع آلية واضحة وملزمة لاسترداد الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات

LBCI
آخر الأخبار
01:07

السفير السعودي لدى اليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي منع طائرة الوفد السعودي المتجه إلى عدن في أول كانون الثاني

LBCI
موضة وجمال
2025-09-03

خبراء يحذرون: هكذا سيبدو شكل مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي عام 2050 (صور)

LBCI
آخر الأخبار
01:07

السفير السعودي لدى اليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قام بإصدار توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

الـLBCI عند معبر العريضة وتوثّق حجم الأضرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

تطورات في ملف الأمير الوهمي أبو عمر… التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:03

عزّ الدين من الخرايب: ما فشل فيه العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا

LBCI
أخبار دولية
03:41

محافظ حضرموت يعلن إطلاق عملية لاستعادة المواقع العسكرية "سلميا": هذه العملية ليست إعلان حرب

LBCI
أخبار دولية
00:11

مادورو يعرب عن استعداده لمناقشة مكافحة المخدرات والنفط واتفاقات اقتصادية مع واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عريمط قيد التحقيق وسيقابل أبو عمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تسليم السلاح الفلسطيني بدأ عام ٢٠٢٥ فهل تقدم حماس على تسليم سلاحها للدولة عام ٢٠٢٦؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هكذا إحتفل لبنان والعالم بوداع العام ٢٠٢٥

اقتصاد
اقتصاد
02:07

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
05:35

فرح مفقودة... وقوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
حال الطقس
01:42

المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
23:47

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار

LBCI
اخبار البرامج
14:56

سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
03:00

ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم

LBCI
آخر الأخبار
03:32

أدرعي: متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة برعم على الحدود اللبنانية فقد تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه ويتم فحص نتائج الاعتراض

