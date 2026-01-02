إعلام رسمي عن الخارجية الإيرانية بعد تهديدات ترامب بدعم المتظاهرين: الإيرانيون لن يسمحوا بأي تدخل أجنبي

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يستمع في هذه الأثناء في مكتبه بقصر العدل للأمير الوهمي "أبو عمر" فيما تتواصل التحقيقات في الملف لدى مديرية المخابرات مع الشيخ خلدون عريمط الموقوف على ذمة التحقيق ومع الشيخ خالد السبسبي

السابق