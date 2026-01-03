مادورو: العاصمة الفنزويلية كاراكاس يجري قصفها الآن بالصواريخ

بيان لحكومة فنزويلا: الهجمات وقعت في 4 مناطق منها كراكاس وهدف الهجوم الأميركي هو الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا

معلومات للـLBCI: إخلاء سبيل الشيخ خالد السبسبي بعدما تم الإستماع لإفادته في مديرية المخابرات في قضية أبو عمر على أن يمثل مجددا أمام المحققين متى طلب منه ذلك