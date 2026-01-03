ترامب: سننخرط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي

ترامب ينشر صورة لنيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي.دبليو.أو جيما

ترامب ينشر صورة لنيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي.دبليو.أو جيما

ترامب: سننظر في ما إذا كان من الممكن لماتشادو أن تقود فنزويلا والآن لديهم نائبة للرئيس