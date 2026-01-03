ترامب: مستعدون لشن هجوم ثان إذا اقتضت الضرورة

ترامب: سنقوم بإدارة فنزويلا وما نحن قادرون على إنجازه في فنزويلا سيجعل الشعب الفنزويلي أفضل حالا

ترامب ينشر صورة لنيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي.دبليو.أو جيما