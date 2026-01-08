بري مؤيدًا بيان الجيش: الجنوب أكد ويؤكد انه متعطش لوجود جيشه وحمايته

أكد الرئيس بري "تأييده البيان الصادر عن قيادة الجيش ولإنجازاته التي كادت أن تكون كاملة لولا احتلال إسرائيل لنقاط عديدة وللخروقات اليومية من قصف وتدمير ومن العوائق التي تضعها في طريق الجيش بالرغم من عدم تسلمه لأي قدرات عسكرية وعد بها".



وقال ان "المؤامرة والاطماع التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب ليس آخرها التعرض لقوات اليونيفيل والمطالبة بانهاء وجودها في الجنوب، ما يعرض القرار الدولي 1701 وعدم تنفيذه".



وأضاف ان "الجنوب أكد ويؤكد انه متعطش لوجود جيشه وحمايته. اخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شر القتال".